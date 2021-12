Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl eines Pedelec und einer Motorsäge

In der Zeit zwischen Dienstag, den 7. Dezember 2021, und Mittwoch, den 15. Dezember 2021, wurde durch unbekannte Personen aus einem verschlossenen Schuppen in der Straße Zur Mühle ein Pedelec der Marke Batavus und eine Stihl Akkumotorsäge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Firmentransporter

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, zwischen 09:30 Uhr und 10:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person aus einem Firmentransporter im Barschweg mehrere Portemonnaies und Mobiltelefone der Mitarbeiter. Zu einem ähnlichen Vorfall ist es in der Stormstraße gekommen. In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr wurden durch eine unbekannte Person ebenfalls Portemonnaies und Mobiltelefone aus einem Firmen PKW entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, um 12:05 Uhr, wies sich ein 35-jähriger Autofahrer aus Lindern während einer Verkehrskontrolle mit einem ausländischen Führerschein aus. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Führerschein gefälscht sein könnte. Dieser wurde entsprechend sichergestellt und dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung BBS Technik

Zwischen Montag, den 13. Dezember 2021, 17:00 Uhr, und Dienstag, den 14. Dezember, 17:30 Uhr, wurde eine Fensterscheibe der BBS Technik im Lankumer Feldweg beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, den 12. Dezember 2021, 11:00 Uhr, und Montag, den 13. Dezember 2021, 18:00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen den in der Langen Straße abgestellten PKW eines 59-jährigen Mann aus Löningen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 16. Dezember, um 07:25 Uhr, kam es auf dem Garreler Weg Ecke Bether Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Jugendliche aus Cloppenburg fuhr mit einem E-Bike auf dem Garreler Weg stadteinwärts. Ein weißer Transporter mit einem schwarzen Logo kam von links aus dem Bether Ring, erfasste die 17-jährige und schleifte sie ein Stück mit sich. Der Transporter fuhr anschließend ohne anzuhalten den Garreler Weg weiter stadteinwärts. Die 17-jährgie Jugendliche wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell