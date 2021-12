Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Rohbauten

Zwischen Montag, den 13. Dezember 2021, gegen 19.15 Uhr und Dienstag, den 14. Dezember 2021, um 07.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen diverse Kabel aus zwei Rohbauten am Grote Brinkharf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Saterland - Diebstahl aus PKW

Zwischen Montag, den 13. Dezember 2021, gegen 17.50 Uhr und Dienstag, den 14. Dezember 2021, um 05.19 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen Werkzeug aus einem unverschlossenen LKW. Der LKW war zur Tatzeit in der Zwickauer Straße geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.:04498-923770 entgegen.

Saterland - Schwerer Diebstahl aus Automat

Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, zwischen 04.15 Uhr und 04.25 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen die Boxen einer Selbstbedienungsanlage an der Tankstelle Friedhofstraße aufgehebelt und 5 Euro Bargeld entwendet. Am Automat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.:04498-923770 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, gegen 19.34 Uhr befuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Bösel die Garreler Straße und wollte nach links in die Jägerstraße abbiegen. Hier ließ er zunächst einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten PKW, der ebenfalls in die Jägerstraße abbiegen wollte, passieren. Einen weiteren PKW, welcher sich dahinter befand, übersah er und kollidierte mit diesem. Dessen 52-jähriger Fahrzeugführer aus Bösel und der 46-jährige erlitten leichte Verletzungen.

