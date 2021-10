Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit verletzten Personen (mit Bild)

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Morgen befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw gegen 05.25 Uhr die Posener Straße in Richtung Westen. Zeitgleich befuhr ein 26-Jähriger ebenfalls mit seinem Pkw die Preußenstraße in Richtung Süden. An der Kreuzung Posener Straße/Preußenstraße kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, nachdem die 19-Jährige die Vorfahrt des 26-Jährigen missachtete. An den Fahrzeugen entstanden Totalschäden, die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell