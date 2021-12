Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von E-Scooter

In der Zeit von Samstag, den 11. Dezember 2021, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 12. Dezember 2021, 16.00 Uhr, wurde durch eine unbekannte Person der E-Scooter eines 35-jährigen Cloppenburgers, der vor dem Haupteingang des Cloppenburger Krankenhauses verschlossen abgestellt war, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Gefährdung des Straßenverkehrs und Kfz.-Rennen

Am Dienstag, 14. Dezember 2021, kam es gegen 18.59 Uhr in der Warthestraße zu einer Verfolgungsfahrt. Zwei Rollerfahrer sollten durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Als diese die Situation bemerkten, flohen diese auf riskante Art und Weise. Hierbei gefährdeten die beiden Rollerfahrer andere Verkehrsteilnehmende durch rücksichtslose Überholmanöver und riskante Abbiegevorgänge. In einem Fall kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit zwei bislang unbekannten Fußgängern. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste die weitere Verfolgung der beiden Rollerfahrer abgebrochen werden. Gegen 21:51 Uhr konnten in der Löninger Straße drei Rollerfahrer durch Polizeibeamte festgestellt werden. Dabei handelte es sich unter anderem um die beiden flüchtigen Kleinkraftfahrer. Als die Rollerfahrer die Polizeibeamten erkannten, flohen diese erneut auf riskante Art und Weise. Zur Vermeidung der Gefährdung unbeteiligter Personen wurde die Verfolgung abgebrochen. Im Rahmen der Absuche der Fluchtstrecke konnte ein Kleinkraftrad aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zeugen des Geschehens, insbesondere die beiden gefährdeten Fußgänger, werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 zu melden.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am 14. Dezember 2021, um 13:20 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Lorup musste verkehrsbedingt warten. Die dahinter befindliche 20-jährige Autofahrerin aus Lorup fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihr stehenden PKW auf. Die 20-jährige Loruperin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Molbergen - Diebstahl von Kupferrohren

Im Zeitraum vor Donnerstag, 9. Dezember 2021, entwendeten bislang unbekannte Personen Kupferfallrohre von einer Kirche in der Straße Kirchplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Betriebserlaubnis erloschen

Am Dienstag, 14. Dezember 2021, um 13.20 Uhr, geriet ein 36-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann aus Garrel verbotswidrig an die vorderen Seitenscheiben Tönungsfolie angebracht hatte. Die Betriebserlaubnis war damit erloschen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, um 17:45 Uhr, kam es auf dem Linderner Damm zu einem Auffahrunfall. Der 29-jährige Autofahrer aus Löningen fuhr auf dem Linderner Damm in Richtung Löningen. Der 60-jährige Autofahrer aus Berge fuhr vor dem Löninger. Der Mann aus Berge musste seinen PKW aufgrund eines vor ihm abbremsenden Fahrzeuges ebenfalls abbremsen. Dabei kam es zum Auffahrunfall, bei dem sich beide leicht verletzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell