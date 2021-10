Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Freren (ots)

Am Dienstag kam es gegen 10.10 Uhr in Freren auf der Beestener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Pkw missachtete beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr die Vorfahrt eines VW Golf. Die Fahrerin des Golf musste ausweichen, um eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu verhindern. Dabei kam es zur Kollision mit einem Verkehrszeichen. Die unbekannte Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen hierzu mögen sich bitte bei der Polizei Freren unter der Rufnummer 05902/94962-0 melden.

