Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Unfall durch ausgehobenen Gullydeckel

Schüttorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Unfall mit einem Dienstfahrzeug des Polizeikommissariats Nordhorn. Die Beamten fuhren während einer Einsatzfahrt über einen ausgehobenen Gullydeckel, der im Vorfeld durch unbekannte Täter entfernt wurde. Am Dienstfahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden

