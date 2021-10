Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fahrradfahrer gestürzt

Sögel (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr in der Wahnerstraße zu einem Unfall mit einem Radfahrer. Ein 19-jähriger Mann stürzte aufgrund von gesundheitlichen Problemen mit seinem Fahrrad und verletzte sich schwer. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

