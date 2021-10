Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fahrzeug überschlägt sich

Bawinkel (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16.10 Uhr in der Langener Straße zu einem Unfall. Ein 22-Jähriger Mann verlor während der Fahrt in Richtung Bawinkel aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Peugeot. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

