POL-LB: Sindelfingen: Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrügt 63-Jährigen; Böblingen: 35-Jähriger fährt gegen Stromkasten

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Darmsheim: Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrügt 63-Jährigen

Einen fünfstelligen Betrag erbeutete ein falscher Microsoft-Mitarbeiter am Dienstag während eines mehrere Stunden dauernden Telefonats mit einem 63-Jährigen aus Darmsheim. Der Täter redete seinem Opfer ein, dass es ein Schadprogramm auf dessen Laptop gäbe, das das Online-Banking beeinflussen würde. Dieses müsse entfernt werden, wozu ein Fernzugriff auf den Laptop notwendig wäre. Der Angerufene ließ dies zu und tätigte mehrere Überweisungen von seinen Konten ins Ausland. Nur so sei es laut dem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter möglich, die Sicherheit des Online-Bankings zu überprüfen. Es handle sich jedoch lediglich um virtuelle Überweisungen. Als der 63-Jährige misstrauisch wurde, überprüfte er das Online-Banking während des noch laufendenden Telfefonats anhand eines Tablet-Computers. Als er feststellte, dass die Überweisungen tatsächlich durchgeführt worden waren, beendete er das Gespräch und wandte sich an die Polizei.

Böblingen: 35-Jähriger fährt gegen Stromkasten

Am Dienstag kam es kurz nach 16.00 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Böblingen zu einem Unfall, der einen Stromausfall nach sich zog. Ein 35 Jahre alter Porsche-Lenker kam beim Befahren der Robert-Bosch-Straße in Richtung der Stuttgarter Straße vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und der PKW prallte gegen einen Stromkasten. Laut Zeugenaussagen stiegen zwei Personen aus dem Porsche aus. Während der 35-Jährige vor Ort blieb, machte sich der noch unbekannte Beifahrer aus dem Staub. Die Zeugen alarmierten zeitgleich die Polizei. Ein Atemalkoholtest und ein Drogenvortest, die der Porsche-Fahrer freiwillig durchführte, verliefen beide positiv. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Als sein Führerschein beschlagnahmt werden sollte, konnte der 35-Jährige diesen zunächst nicht finden. Weitere Ermittlungen hierzu sowie zu dem noch unbekannten Beifahrer dauern an. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Stromausfalls, der etwa zwei Stunden dauerte, wurde der zuständige Energieversorger hinzugezogen.

