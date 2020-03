Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ärgerliche Überraschung: Delle am Auto

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Breslauer Straße am Wochenende. Am Montag ging die Anzeige ein, dass unbekannte Täter einen geparkten Pkw offenbar absichtlich malträtiert haben. Der Besitzer entdeckte am Sonntagmorgen an seinem Wagen eine größere Delle am hinteren linken Kotflügel. Der geschätzte Schaden: etwa 500 Euro.

Die Tatzeit müsste nach Angaben des Mannes zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr liegen. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 entgegen. |cri

