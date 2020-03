Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - drei Fahrzeuge betroffen

Schwerte (ots)

Am Sonntag (15.03.2020) wollte ein 35-jähriger Iserlohner gegen 18.10 Uhr ein Tankstellengelände an der Hörder Straße nach rechts in Richtung Innenstadt verlassen. Dabei achtete er nicht auf eine von links kommende 27-jährige Dortmunderin und die Fahrzeuge stießen zusammen. Das Fahrzeug der Dortmunderin stieß noch gegen einen aus Richtung Innenstadt kommenden, verkehrsbedingt wartenden PKW eines 42-jährigen Schwerters. Die 27-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell