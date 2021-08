Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Raub in der Fußgängerzone in Worms

Worms (ots)

Am 21.08.2021 gegen 19:30 Uhr trifft der 49-jährige Geschädigte in der Fußgängerzone in Worms laut seiner Aussage auf sechs ihm unbekannte Personen, welche ihn auffordern Geld herauszugeben und ihm Schläge androhen. Als der Geschädigte die Herausgabe von Geld verweigert, wird er durch die unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen, so dass er leichte Verletzungen erleidet. Im Anschluss flüchten die Personen ohne Beute in Richtung Hauptbahnhof und können trotz direkt eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet Zeugen der Tat sich unter der Telefonnummer 06241-852 0 zu melden.

