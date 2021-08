Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raub eines Pedelecs

Worms, Pfiffligheim (ots)

Am Samstag, den 21.August kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 02:00 und 03:00 Uhr auf einem Fahrradweg an der Pfrimm zu einem Raub.

Der Geschädigte war mit seinem Pedelec auf dem Heimweg von Worms-Pfeddersheim nach Worms-Pfiffligheim unterwegs. Er befuhr einen Fahrradweg an der Pfrimm. Auf Höhe der Pfrimmparkarena erhielt er plötzlich während der Fahrt einen Schlag von der Seite ins Gesicht und stürzte zu Boden. Am Boden liegend wurde er des Weiteren ins Gesicht getreten. Der Geschädigte konnte zwei männliche Personen erkennen. Diese nahmen sein Pedelec und flohen mit dem Diebesgut. Der Geschädigte erlitt leichte Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht.

Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIWorms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

