POL-PDWO: Worms - Sachbeschädigung an Fahrzeug

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, 18.08., beschädigen bisher unbekannte Täter einen Audi A5 in der Kurfürstenstraße, Höhe Hausnummer 10. An dem Fahrzeug hinterlassen sie massive Kratzspuren, zudem werden die Außenspiegel beschädigt. Auch drei der vier Reifen des Fahrzeuges sind aufgestochen. Zum Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Täterhinweise liegen bisher keine vor. Die Ermittlungen dauern an.

