POL-PDWO: Alkoholbedingte Körperverletzungsdelikte zwischen Bahnhofsklientel

Worms, Hauptbahnhof (ots)

Am Samstag den 14.08.2021 gegen 15:40 Uhr geraten zwei polizeibekannte und alkoholisierte Männer auf dem Bahnhofsvorplatz in Streit, woraufhin der Beschuldigte seinen Kontrahenten niederschlägt und am Boden liegend noch tritt. Anschließend geht der Beschuldigte in die Bahnhofsgaststätte 24/7. Mehrere Passanten informieren die Polizei. Während die Streife noch bei dem Geschädigten versucht den Sachverhalt aufzunehmen, gerät der Beschuldigte auch in der Gaststätte mit einem alkoholisierten Gast in Streit, was dahin gehend endet, dass er auch diesen Mann niederschlägt und die Gaststätte verlässt. Hier wird der Beschuldigte von der Polizeistreife gestellt, die sofort verbal aggressiv angegangen wird. Daraufhin wird der Beschuldigte fixiert und in Gewahrsam genommen. Anzeigen folgen; Atemalkoholtest ergibt bei dem Beschuldigten 2,1 Promille. Beide Verletzte verweigern die ärztliche Behandlung und wollten lieber weiter trinken.

