Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an einem Funkstreifenwagen der Polizei Worms

Worms, Donnersbergstraße (ots)

Aufgrund eines Einsatzes wegen Ruhestörung wird in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:15 Uhr ein Funkstreifenwagen der Polizei Worms in der Donnersbergstraße in Worms geparkt. Währenddessen die Beamten sich bei der Sachverhaltsaufnahme, und dementsprechend nicht am Fahrzeug, befinden, werden durch bislang unbekannte Täter Teile des Außenspiegels des Einsatzfahrzeuges abgetreten und entwendet, sodass ein Sachschaden von ca. 800 Euro entsteht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell