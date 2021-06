Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Ehepaar mit diversen Haftbefehlen fest

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (24. Juni) nahm die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Siegen zwei Eheleute fest, die mit gleich drei Vollstreckungshaftbefehlen gesucht wurden. Aufgrund von unterschiedlichen Haftanstalten trennen sich ihre Wege für mindestens 270 Tage.

Am 24.06.2021 gegen 16:15 Uhr pöbelten zwei Personen am Hauptbahnhof in Siegen und zogen so die Aufmerksamkeit der Bundespolizei auf sich. Bei der Kontrolle ermittelten die Beamten, dass gegen die Eheleute drei gemeinsame Fahndungsnotierungen zur Festnahme bestanden. So suchte die Staatsanwaltschaft Siegen unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Diebstahls nach dem 44-Jährigem und seiner 46-jährigen Ehefrau. Da das Ehepaar die insgesamt knapp 5.800 Euro zur Abwendung der Haftbefehle nicht aufbringen konnte, nahm die Bundespolizei beide zur Haftvollstreckung fest. Die nächsten Monate werden die Zwei nun getrennt voneinander verbringen müssen: Während die Einsatzkräfte den Mann in die Justizvollzugsanstalt nach Attendorn verbrachten (270 Tage Haft), verbüßt die Siegenerin ihre Ersatzfreiheitstrafe von 210 Tagen in Gelsenkirchen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell