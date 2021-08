Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zieht Vollsperrung nach sich

Worms (ots)

Am 13.08.2021 gegen 16 Uhr befährt ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 9 auf der rechten Fahrspur in Höhe des Festplatzes in Worms. Ein Sattelschlepper mit Anhänger befährt zum gleichen Zeitpunkt die linke Fahrspur in gleicher Fahrtrichtung. Als der 41-jährige Fahrer des Gespanns die Fahrspur nach rechts wechseln möchte, übersieht er den dort fahrenden Pkw und fährt diesem hinten auf. Nach dem Zusammenstoß wird der Pkw noch etwa 50 Meter mitgeschleift, bis beide Fahrzeuge zum Stehen kommen. Beide Fahrzeugführer haben keine offensichtlichen Verletzungen, werden jedoch durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge sind beschädigt, verbleiben jedoch fahrbereit. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt.

