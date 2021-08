Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte endet in der RFK Alzey

Worms, Parkplatz WEP (ots)

Nachdem ein aufmerksamer Bürger der Polizei gemeldet hat, dass am Samstag den 14.08.2021 gegen 10:15 Uhr ein Mann neben seinem PKW den Autoschlüssel sucht und offensichtlich alkoholisiert ist, wurde dieser durch eine Streifenwagenbesatzung angesprochen. Dieser reagierte sofort aggressiv, beleidigte die beiden Polizeibeamten und wollte sich der Kontrolle entziehen. Als er aufgehalten werden sollte, griff dieser die beiden Polizeibeamten körperlich an. Als er fixiert ist und zur Dienststelle verbracht werden soll, spuckt er auch noch einen Polizeibeamten an, trifft glücklicherweise jedoch nur den Arm. Auf der Dienststelle bzw. im Klinikum wird dem Beschuldigten eine Blutprobe zwecks Alkohol und Drogen entnommen. Anschließend wird der Beschuldigte aufgrund seines Drogen-/Alkohol-Mischkonsums in die RFK Alzey eingeliefert. Anzeige sowie die Kosten der PKW-Umsetzung folgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell