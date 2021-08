Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Worms (ots)

Im Zeitraum vom 16.08.21 auf den 17.08.21 wurden durch bisher unbekannte Täter bei einem weißen VW Kleinbus die Reifen zerstochen und mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt parkte das Fahrzeug in der Lutherbaumstraße in Worms-Pfiffligheim.

Wer sachdienliche Hinweise zum genannten Fall oder zum Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell