Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Großeinsatz nach Benzingeruch in Mehrfamilienhaus

(Bad Dürkheim) (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim kam es am Sonntagmorgen gegen 08:20 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Ein 43-jähriger, psychisch kranker Bewohner des Hauses hatte in seiner Wohnung Benzin vergossen, der intensive Geruch konnte auch außerhalb der Wohnung wahrgenommen werden. Nachdem der Bewohner jegliche Kontaktaufnahme verweigerte, wurden die Wohnungen der 27 anwesenden weiteren Bewohner des Gebäudekomplexes geräumt. Im Anschluss gelang es, in die Wohnung einzudringen und den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Dieser wurde in eine Fachklinik eingewiesen. Eine Gefahr für die Bewohner des Gebäudekomplexes bestand nicht.

