POL-PDNW: Verkehrskontrolle endet in mehreren Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 20.06.2021, gegen 07:40 Uhr befuhr ein PKW der Marke Audi die Karl-Helfferich-Straße in Neustadt und geriet aufgrund fehlender Kennzeichenschilder in den Fokus der Funkstreife. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 23-jährigen Fahrzeugführers wurde direkt deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere, sowie der im Fahrzeug befindlichen Kennzeichenschilder wurde ferner festgestellt, dass der PKW weder zugelassen war, noch über einen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Auch bei den Eigentumsverhältnissen des Kraftfahrtzeuges ergaben sich Unstimmigkeiten, weshalb dieses bis zur zweifelsfreien Klärung präventiv sichergestellt und abgeschleppt wurde. Dem alkoholisierten Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheinbeschlagnahme scheiterte an dem Umstand, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aufgrund fehlendem Wohnsitz in der Bundesrepublik wurde eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich erhoben.

