Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zunächst wurde am Samstag, 20.06.21, gegen 21.10 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Tankstelle in der Branchweilerhofstraße gemeldet. Vor Ort wurde bei dem verursachenden 56-jährigen Pkw-Fahrer aus Neustadt deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille, zudem besteht der begründete Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Der Pkw-Fahrer wollte auf dem Tankstellengelände rückwärts seinen Pkw umparken und an einem an der Tanksäule stehenden Fahrzeug vorbeifahren. Hierbei streifte er das stehende Fahrzeug über die gesamte Fahrzeugseite. Dem Verursacher wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Am Samstag, 19.06.21, um 22.05 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Motorrollerfahrer in der Neumayerstraße gemeldet. Der 67-jährige Fahrer wurde mit dem Roller zwischen den Beinen und eingeschaltetem Motor bzw. Zündung auf der Straße liegend durch Zeugen aufgefunden. Augenscheinlich stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Bei Eintreffen der Polizei musste er durch mehrere Personen gestützt werden, da er stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest wurde durch ihn verweigert. Auch diesem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Rollerfahrer erlitt durch den Sturz Prellungen am Oberkörper und dem linken Bein.

