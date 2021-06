Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Haßloch (ots)

In der Nacht von Samstag, den 19.06., auf Sonntag den 20.06., gegen 22:00 Uhr, fiel der Streifenwagenbesatzung der Polizei Haßloch ein Fahrradfahrer ohne Licht auf, der zudem noch in Schlangenlinien fuhr. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,06 Promille. Eine Blutprobe wurde in der Polizeiinspektion Haßloch entnommen. Den Radfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

