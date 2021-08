Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Aufmerksamer Bürger folgt vermutlichem Fahrraddieb

Worms (ots)

In der Nacht vom 20.08.21 auf den 21.08.2021 bemerkt ein aufmerksamer Bewohner der Begardistraße in Worms einen Mann, der ein verschlossenes, silberfarbenes Herrenrad durch die Straße trägt. Als der Zeuge dem unbekannten Mann von seinem Anwesen auf die Straße folgt, lässt dieser das Fahrrad auf der Straße stehen und flüchtet unerkannt in Richtung Heidenhainstraße. Da auf hiesiger Polizeidienststelle ein aufgrund der Gesamtumstände vermuteter Fahrraddiebstahl bis zum Morgen des 21.08.21 nicht angezeigt wurde, wird der Eigentümer des Fahrrades gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden. Zudem werden mögliche Zeugen des Diebstahls ebenfalls gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Worms zu wenden.

