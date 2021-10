Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schwerer Verkehrsunfall

Spelle (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr kam es in der Beestener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21 Jähriger war mit seinem Fahrzeug in Richtung Beesten unterwegs. Er kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Opel Corsa. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein angrenzendes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Totalschaden.

