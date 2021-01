Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Otterndorf

Otterndorf. Bereits am vergangenen Mittwoch (30.12.2020) kam es, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr, in der Straße "Ahornweg" in Otterndorf zu einem Tageswohnungseinbruch. Die bisher noch unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt in das dortige Einfamilienhaus. Was die Täter aus dem Haus entwendeten, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem/den Täter/n sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

