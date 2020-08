Polizei Bochum

POL-BO: Französisches Fahrzeug flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am 17. August, gegen 23.15 Uhr, kam es in Herne in einem Kreisverkehr an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein Unbekannter fuhr mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Im Bereich der Funkenbergstraße fuhr er über die Mittelinsel des Kreisverkehrs und beschädigte dadurch den dort aufgestellt Fahnenmast.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Peugeot mit französischem Kennzeichen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5213 oder -5206 um Zeugenhinweise.

