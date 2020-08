POL-BO: Trickbetrug in Bommern: Wer kennt diesen Mann?

Polizei Bochum

Trickbetrug in Bommern: Wer kennt diesen Mann?

Witten

Ein falscher Polizeibeamter hat eine 56-jährige Wittenerin um ihr Erspartes gebracht. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei ein Foto des Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Der Vorfall hat sich am Donnerstag, 7. Mai, in Bommern zugetragen. Der Täter gab sich zunächst am Telefon als Polizist aus und tischte der 56-Jährigen eine krude Geschichte auf - sie solle ihr Bargeld, ihre EC-Karte und ihre PIN für eine angebliche Überprüfung in ihrer Mülltonne deponieren. Dem kam die Wittenerin nach.

Beim Versuch, das Geld am SB-Terminal an der Straße Bodenborn 45 abzuheben, wurde ein Tatverdächtiger von Überwachungskameras gefilmt. Da er allerdings nicht über die korrekte PIN verfügte, meldete sich der Täter erneut telefonisch bei der Wittenerin und brachte sie dazu, selbst Geld abzuholen und es in der Mülltonne zu deponieren. Der Täter entwendete das Geld schließlich unbemerkt.

Das ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

