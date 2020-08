Polizei Bochum

POL-BO: Mehrere Laubeneinbrüche in Altenbochum - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach mehreren Laubeneinbrüchen in Bochum Zeugen.

Zwischen Montag (17. August, 22.15 Uhr) und Dienstag (9 Uhr) wurden in einem Kleingartenverein "Am Glockengarten" in Altenbochum acht Gartenlauben aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden unter anderem Gartengeräte, Werkzeuge, Kabeltrommeln sowie Verlängerungskabel entwendet.

Die noch unbekannten Kriminellen flüchteten mit dem Diebesgut.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder außerhalb der Geschäftszeit bei der Kriminalwache unter der Durchwahl -4441.

