Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Mit Fußgängerin (60) kollidiert - Verletzte E-Scooter-Fahrerin flüchtet von der Unfallstelle

Bochum (ots)

Noch haben wir diese E-Scooter-Fahrerin nicht ermittelt, die am gestrigen 19. August im Bochumer Stadtteil Altenbochum einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Frau gegen 19 Uhr verbotswidriger Weise auf dem Gehweg der Wittener Straße unterwegs.

Zeitgleich verließ eine Bochumerin (60) den in Höhe der Hausnummer 248 gelegenen Supermarkt. Noch auf dem Gehweg kam es zu einem Zusammenstoß. Die beiden Frauen stürzten zu Boden und zogen sich Verletzungen zu.

Ohne sich um die verletzte Fußgängerin und die Schadensregulierung zu kümmern, setzte die E-Scooter-Fahrerin ihre Fahrt in Richtung Laer fort.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte 60-Jährige zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Nach Angaben einer Zeugin ist die Unfallverursacherin, die sich eine Platzwunde am Kopf zuzog, circa 35 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, hat blondbraune Haare, blaugrüne Augen, Sommersprossen, eine gebräunte Haut sowie diverse Tattoos an beiden Beinen und am rechten Unterarm - teilweise in Farbe. Die Frau trug ein türkisfarbenes T-Shirt, eine kurze beigefarbene Hose sowie eine Sonnenbrille auf der Stirn.

Das ermittelnde Bochumer Verkehrskommissariat bittet zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0234 / 909-5206 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell