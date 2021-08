Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Folgemeldung: Diebstahl eines blauen VW Polo, Fahrzeug wurde vor einer Klinik in Riddorf aufgefunden

Bredstedt/ Riddorf (ots)

Wie bereits am 30.07.21 berichtet, wurde in der Nacht vom 24.07.21 auf den 25.07.21 von einem Privatgrundstück in Bredstedt in der Drelsdorfer Chaussee ein blauer VW Polo entwendet.

Vermutlich drangen unbekannte Täter durch eine unverschlossene Wohnungstür ins Haus und entwendeten den VW Polo mit dem dort aufgefundenen Originalschlüssel.

Das Fahrzeug konnte nun von einer aufmerksamen Zeugin nach Veröffentlichung auf dem Parkplatz eine Fachklinik in Riddorf erkannt werden. Das Fahrzeug war verschlossen. Täterhinweise liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei in Niebüll hofft auf Zeugen oder Hinweisgeber unter der Rufnummer 04661-40110 oder per e-mail unter Niebuell.KPST@polizei.landsh. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell