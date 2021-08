Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: - Verkehrsunfallflucht in der Poststraße - Pedelecfahrer fährt gegen Fußgängerin, Polizei sucht Zeugen

Kappeln (ots)

Am Freitagnachmittag (30.07.21), gegen 17.20 Uhr, ging eine 21-jährige Kappelnerin zu Fuß durch die Poststraße in Richtung Rathausmarkt als sie unvermittelt einen heftigen Stoß in den Rücken bekam und daraufhin in ein Ausstellungsregal eines Geschäfts und anschließend zu Boden stürzte. Ein Fahrradfahrer hatte sie angefahren, rief ihr noch zu, sie solle aufpassen, wo sie hinläuft und fuhr anschließend davon. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

-ca. 30 Jahre alt, kräftig, weißes Shirt, schwarzer Fahrradhelm. Er fuhr auf einem grauen Pedelec.

Die junge Frau verletzte sich am Kopf, am linken Arm und an der Schulter und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

Sowohl der Radfahrer als auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04642-9655901 mit den ermittelnden Beamten des Polizeirevieres in Kappeln in Verbindung zu setzen.

