Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Farbschmierereien im Stadtgebiet Betzdorf

BetzdorfBetzdorf (ots)

Im Laufe des Samstagmorgens kam es im Stadtgebiet Betzdorf, durch einen zwischenzeitlich ermittelten Straftäter, zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen an diversen Verteilerkästen wie auch an Schaufensterscheiben. Der Täter besprühte diese mittels Spraydosen mit den Zahlen 57 bzw. 187. Die Spur zog sich dabei über die Wilhelmstraße, Busbahnhof, Decizer Straße, Burgstraße, Moltkestraße, Mittelstraße bis nach Scheuerfeld. Geschädigte mögen sich bitte unter Angaben ihrer Personalien per E-Mail, unter pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de, an die Polizei in Betzdorf wenden.

