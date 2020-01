Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Süchteln/Bracht: Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch

Süchteln/Bracht (ots)

Zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 11.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf dem 'Holtweg' in Süchteln ein. Die Einbrecher schoben zunächst einen Rollladen hoch und öffneten anschließend gewaltsam die Terrassentür. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. In Bracht versuchten Unbekannte zwischen dem 20.01. und dem 28.01.2020 in ein Haus auf der Stifterstraße einzubrechen. Die Täter hebelten an einer Tür und an einem Fenster. Beides hielt stand. Hinweise auf Tatverdächtige in beiden Fällen bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (101)

