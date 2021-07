Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Diebstahl eines blauen VW Polo

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

In der Nacht vom 24.07.21 auf den 25.07.21 wurde von einem Privatgrundstück in Bredstedt in der Drelsdorfer Chaussee ein blauer VW Polo mit dem Kennzeichen NF-SO 174 entwendet.

Vermutlich drangen unbekannte Täter durch eine unverschlossene Wohnungstür ins Haus und entwendeten den VW Polo mit dem dort aufgefundenen Originalschlüssel.

Die Kriminalpolizei Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw geben oder hat von dem Diebstahl etwas mitbekommen? Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Niebüll unter der Telefonnummer 04661/4011-0 oder per Mail: Niebuell.KPST@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell