Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Pflichtversicherung in Jever kontrolliert - Pkw seit September außer Betrieb gesetzt - Polizei leitet Verfahren gegen die Fahrerin und gleichzeitige Halterin ein

Jever (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Straße "Am Bullhamm" in Jever ein Pkw kontrolliert, der bereits im September mangels Versicherungsschutz außer Betrieb gesetzt worden war.

Die Beamten leiteten gegen die 59-jährige Fahrerin und gleichzeitig auch Halterin des Fahrzeuges ein Strafverfahren ein und stellte die benutzen Kennzeichen sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell