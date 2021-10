Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle - Polizei Jever sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Montag, dem 04.10.2021, in der Zeit von 06.15 bis 15.00 Uhr, wurde in Rahrdum in einer Kurve im Ostfriesenweg/Ostlandweg eine Rhodedendronhecke auf einer Länge von vier Meter überfahren und beschädigt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell