POL-WHV: Verkehrsunfall ohne Verletzte, aber mit Sachschaden in Jever

Jever (ots)

Am Montag, dem 04.10.21, 12.05 Uhr, kam es auf der Schützenhofstraße in Jever zu einer Kollision zweier Pkw, nachdem eine 71-jährige Fahrerin auf der Fahrbahn wendete und dabei den im fließenden Verkehr befindlichen Pkw einer 38-jährigen Frau übersah. Durch die Kollision entstand an beiden Pkw ein Gesamtschaden, welcher auf 3100 EUR geschätzt wird. Verletzt wurde niemand.

