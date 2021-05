Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 18.05.2021

Goslar (ots)

Am 17.05.2021 wird der Polizei Seesen durch eine ortsansässige Baufirma eine Computersabotage gemeldet und zur Anzeige gebracht. Ein unbekannter Täter habe den Firmencomputer gehackt und Personendaten, sowie Bauunterlagen gelöscht/entwendet. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden, ist jedoch im erheblichen Umfang.

Am 17.05.2021 gegen 15:40 Uhr übersah ein 27jähriger PKW-Fahrer aus Seesen das verkehrsbedingte Abbremsen einer vorausfahrenden 49jährigen PKW-Fahrerin auf der B 248, welche aus Seesen in Richtung Ildehausen unterwegs war. Es kam zum Auffahrunfall. Die beteiligte PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sachschaden ca. 10000,- Euro.

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde am 16.05.21 ein Garagentor in der Bismarckstraße 34 in Seesen beschädigt. Das Verursacherfahrzeug ist zur Zeit nicht bekannt. Am Garagentor entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

