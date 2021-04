Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.04.21

Eschwege (ots)

Parkautomat aufgebrochen

Zwischen dem 27.04.21 und dem 29.04.21 haben unbekannte Täter versucht einen Parkscheinautomaten auf dem Großparkplatz "Werrataltherme" an der B 27 in Bad Sooden-Allendorf aufzubrechen. Durch das gewaltsame Vorgehen wurde die Frontkappe des Automaten stark beschädigt, hielt aber den Angriffen stand. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943 entgegen.

Pkw aufgebrochen

In der vergangenen Nacht wurde in Eschwege-Eltmannshausen in der Straße "Im Oberland" die Seitenscheibe eines Pkws eingeschlagen und die Geldbörse aus dem Pkw entwendet. Das Auto war am gestrigen Nachmittag, um 15:45 Uhr in einer Hofeinfahrt abgestellt worden. Die Tat wurde heute früh um 05:10 Uhr entdeckt.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 05:50 Uhr ereignete sich heute früh ein Wildunfall auf der B 27 zwischen Sontra und Wichmannshausen. In diesem Streckenabschnitt wurde ein Reh von dem Pkw eines 41-Jährigen aus Sontra erfasst, wodurch am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Eine halbe Stunde zuvor ereignete sich auf der B 27, ebenfalls zwischen Sontra und Wichmannshausen ein weiterer Unfall mit einem Reh. Dieses wurde von dem Pkw einer 24-Jährigen aus Cornberg erfasst und dabei tödlich verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Ein dritter Unfall mit einem Reh ereignete sich am gestrigen Abend. Gegen 21:40 Uhr war eine 56-Jährige aus Gerstungen mit ihrem Pkw auf der K 20 zwischen Altefeld und Markershausen unterwegs, als das Tier auf die Straße lief und von dem Pkw erfasst wurde. Anschließend lief das Reh über ein angrenzendes Feld davon; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Diebstahl von Fahrrad

Ein E-Bike der Marke "Fischer" wurde am vergangenen Mittwoch, 28.04.21, in der Fuldaer Straße in Sontra entwendet. Der Geschädigte hatte das blauschwarze Bike am Abend gegen 19:00 Uhr auf dem Gehweg abgestellt. Als er wenige Minuten später zu dem Rad zurückkehrte, war dieses bereits gestohlen. Schaden: ca. 1200 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

