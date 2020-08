Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gestürzt und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Kehl (ots)

Der 31-Jahre Fahrer eines E-Scooters hat sich am Montagnachmittag nach einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen und sich überdies eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingehandelt. Der Roller-Fahrer steuerte gegen 14.30 Uhr auf dem Gefälle der Beatus-Rhenanus-Brücke in Richtung Straßburger Straße/Hafenstraße. Das Elektrofahrzeug gewann mutmaßlich aufgrund der Neigung immer mehr an Geschwindigkeit. Etwa 50 Meter vor Brückenende verlor der Lenker schlussendlich die Kontrolle über das schneller werdende Gefährt und kam zu Fall. Die Behandlung der leichten, sturzbedingten Blessuren erfolgte im örtlichen Klinikum. Eine Versicherung für das Fahrzeug konnte der E-Scooter-Fahrer nicht nachweisen, weshalb er nun wegen nicht vorhandener Pflichtversicherung eine Anzeige erwartet. Der Roller wurde durch die Beamten des Polizeireviers Kehl sichergestellt und verwahrt.

