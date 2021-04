Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.04.21

Eschwege (ots)

Unfall im Kreuzungsbereich

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend, um 20:00 Uhr, in Oberdünzebach ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr eine 52-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Schlierbachstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zum Falkenweg geradeaus in Richtung Hauptstraße zu fahren. Von rechts und damit vorfahrtsberechtigt kam zu dieser Zeit der Pkw eines 47-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal, der den Kreuzungsbereich überqueren wollte. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Unfall beim Abbiegen

Um 07:37 Uhr befuhr heute Morgen ein 18-Jähriger aus Weißenborn mit seinem Pkw die Reichensächser Straße in Eschwege stadtauswärts. In der Folge fuhr er in Richtung Heubergstraße ab. Beim anschließenden Abbiegen in die Heubergstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 30-Jährigen aus Eschwege, der die Heubergstraße in Richtung "Andreas-Höhe" befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Fahrer blieben unverletzt.

Versuchter Aufbruch

Zwischen dem 23.04.21 und dem 27.04.21, 12:00 Uhr versuchten unbekannte Täter einen Warenautomaten für frische Eier, der neben dem "Back-Shop" in der Allendorfer Straße in Eschwege-Niddawitzhausen aufgestellt ist, aufzubrechen. Dieses misslang jedoch, es blieb daher bei einem Sachschaden von ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Abend ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau, der um 21:10 Uhr auf der L 3147 zwischen Hopfelde und Hessisch Lichtenau unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Pkw prallt gegen Leitplanken

Um 05:55 Uhr befuhr heute früh ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die B 80 von der B 27 kommend in Richtung Witzenhausen. Dabei kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Das Auto war nicht mehr fahrbereit; der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

