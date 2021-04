Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.04.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in Eschwege ereignete sich gestern Vormittag ein Unfall beim Einparken. Eine 61-Jährige aus Eschwege touchierte dabei einen geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Da die Fahrerin danach mit ihrem Pkw ausparkte und diesen unweit wieder abstellte, wird wegen Unfallflucht gegen die 61-Jährige ermittelt.

Gegen Fahrertür gerollt

In Höhe der Einfahrt zum toom-Baumarkt in der Niederhoner Straße in Eschwege hatte sich am 27.04.21, um 11:40 Uhr, ein Rückstau auf der Fahrspur stadtauswärts gebildet. Ein 84-Jähriger aus Eschwege hielt mit seinem Pkw daher verkehrsbedingt an. Eine 64-Jährige aus Kassel fuhr mit ihrem Auto aus der Einfahrt des Baumarktes auf die stadtauswärtsführende Fahrspur ein, um dann stadteinwärts ihre Fahrt fortzusetzen. Zunächst musste sie aber den stadteinwärts fahrenden Verkehr passieren lassen. Während sie dort wartete rollte der Pkw des 84-Jährigen gegen die Fahrertür, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Wildunfälle

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meißner, die um 21:10 Uhr die L 3243 zwischen Abterode und Germerode befuhr. Das Reh wurde dadurch tödlich verletzt; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Um 07:03 Uhr ereignete sich heute Morgen auf der L 3239 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach ein weiterer Unfall, nachdem ein Reh auf die Straße lief. Ein 44-Jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Berkatal versuchte dem Tier auszuweichen und streifte dadurch mit dem Auto die Leitplanke. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2300 EUR. Das Reh blieb unverletzt.

Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag einem 67-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf die Geldbörse gestohlen. Der 67-JÄhrge befand sich in dieser Zeit im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf. In dem Portmonee befanden sich neben Bargeld auch Ausweispapiere und EC-Karten. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Einbruch in DLRG-Hütte

Bereits zwischen dem 22.04.21, 13:00 Uhr und dem 23.04.21, 13:30 Uhr wurde in die DLRG-Hütte, die sich am Ostufer des Werratal-Sees befindet, durch Unbekannte eingebrochen. Mittels eines Hebelwerkzeuges wurde die Tür gewaltsam angegangen, die dadurch stark beschädigt wurde. Aus der Hütte wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Einparken

In der Bahnhofstraße in Sontra beabsichtigte gestern Abend, um 19:20 Uhr, eine 19-Jährige aus Waldkappel rückwärts einzuparken. Dabei fuhr sie gegen ein Verkehrsschild, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Geldbörse

Am gestrigen Morgen ereignete sich im Aldi-Markt, An der Bohlenrücke, in Witzenhausen der Diebstahl eines Portmonees. Zwischen 09:50 Uhr und 10:28 Uhr hielt sich ein 82-Jähriger aus Witzenhausen im Einkaufsmarkt auf, sein Portmonee hatte er in die Außentasche der Jacke deponiert. An der Kasse bemerkte der Geschädigte den Diebstahl. Neben Bargeld befanden sich diverse Dokumente in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

