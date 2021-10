Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 22-Jähriger mit Stichverletzung auf Wangerooge außer Lebensgefahr - 39-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in den frühen Morgenstunden des 25. September 2021 zu Streitigkeiten zwischen zwei Mitarbeitern eines Restaurants auf Wangerooge. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung erlitt ein 22-Jähriger eine Stichverletzung im Oberkörper. Die zugehörige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5029701 Der 22-Jährige befindet sich außer Lebensgefahr. Der Tatverdacht richtet sich weiterhin gegen seinen 39-jährigen Kollegen, der noch in der Tatnacht durch Polizeibeamte festgenommen werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 39-Jährigen; er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell