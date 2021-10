Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Handtaschenraub in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 04.10.2021, um 13:05 Uhr, lief eine 67-jährige Wilhelmshavenerin an der Virchowstraße entlang, als sie plötzlich einen Ruck an ihrer Handtasche spürte. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, ihr die Tasche aus der Hand zu reißen. Die 67-Jährige hielt die Tasche fest und stürzte schließlich. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Zeugen gaben an, dass der Täter mit dem Fahrrad von hinten direkt an die 67-Jährige herangefahren sei. Nach dem Misslingen der Tat sei er mit dem Fahrrad geflüchtet. Ein unbekannter Mann sei ihm hinterhergerannt und habe vergeblich versucht, den Täter aufzuhalten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - männlich - schlank - "jung", etwa zwischen 17 und 18 Jahre alt - Bekleidung: insgesamt dunkel, trug eine Cappy Der Zeuge, der dem Täter hinterhergerannt ist und alle sonstigen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

