Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 02.102.2021, gegen 18.00 Uhr, bis 03.10.2021, 15.30 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Grenzstraße 58, Wilhelmshaven, geparkten Pkw Opel, silbern, am Fahrerspiegel beschädigt und sich vom Verkehrsunfallort unerlaubt entfernt. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung dieser Verkehrsstraftat geben können, werden gebeten, die Polizeidienststelle in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420 zu kontaktieren.

