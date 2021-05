Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Waiblingen: (ots)

Am Montagmittag lief in Waiblingen ein größerer Polizeieinsatz. Anlass war eine verdächtige Wahrnehmung, die von einem Zeugen gegen 11.40 Uhr in der Blumenstraße gemacht wurde. In diesem Zusammenhang stand ein Mann, nach dem die Polizei fahndete. Dazu waren etwa 20 Streifenfahrzeuge und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Gegen 12.30 Uhr wurden die Fahndungsmaßnahmen wieder eingestellt. Im Ergebnis geht die Polizei von einer Falschwahrnehmung des Zeugen aus.

