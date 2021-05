Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hund beißt Radfahrerin - Streitigkeiten - Pkw-Lenker übersieht Kleinkind

Aalen (ots)

Aalen: Pkw-Lenker übersieht Kleinkind

Beim rückwärts ausfahren aus einer Garage in der Hegelstraße erkannte ein 60-jähriger VW-Lenker am Sonntag gegen 12.10 Uhr zu spät ein hinter seinem Fahrzeug stehendes kleines Kind. Das einjährige Kind fiel durch den Kontakt mit der Stoßstange um und wurde schwer verletzt. Es kam ins Krankenhaus.

Aalen: Hund beißt Radfahrerin

Am Samstag um 16:20 Uhr befuhr eine 66-jährige Radfahrerin die Unterführung von der Stuttgarter Straße in Richtung Alte Heidenheimer Straße. Hier kam ihr ein Mann mit einem schwarzen Schäferhund, ohne Zeichnung, entgegen. Der Hund war an einer automatischen Zugleine angeleint. Plötzlich rannte der Hund los und biss der Radfahrerin unvermittelt in den rechten Oberschenkel. Der Hundehalter gab nicht existente Personalien an und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die den Hundehalter kennen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Streitigkeiten

Am Sonntag um kurz vor 21 Uhr wurden der Polizei Streitereien in der Parlerstraßer gemeldet. Nach erster Auskunft wurde sich bereits seit einiger Zeit fünf bis sechs Personen gegenseitig schlagen. Kurz bevor sich die Polizei mit mehreren Streifenwagen sowie der verständigte Rettungsdienst in die Parlerstraße begaben, flüchteten etwa vier Personen - anscheinend mit zerrissener Kleidung und Baseballschläger bewaffnet - in Richtung Innenstadt. Gegen 21:45 Uhr erschienen drei Personen auf dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd und gaben an, dass sie in der Parlerstraße zusammengeschlagen wurden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatablauf dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen. Tel.: 07171 / 3580

