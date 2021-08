Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Elektrowerkzeug entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Auto übersehen

Eine 19-jährige Fahrerin eines VW Up befuhr am Donnerstag gegen 16 Uhr die Höhenstraße und wollte nach links in die Wilhelm-Pfitzer-Straße in Richtung Bahnhof abbiegen. Hierbei übersah sie den 34-jährigen Fahrer eines Pkw Nissan und stieß mit diesem zusammen. Hierbei wurde der 34-jähirige Autofahrer und seine 60-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zur Klärung der näheren Unfalldetails bittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Einbruch

In der Gmünder Straße wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag in ein Büro eingebrochen. Die Einbrecher stiegen über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude ein und entwendeten aus dem Büro eine Musikbox der Marke JBL im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Waiblingen: Elektrowerkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag brachen bisher unbekannte Diebe einen in der Straße Im Sämann geparkten Mercedes Sprinter auf und entwendeten aus diesem mehrere Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Bei den Werkzeugen handelt es sich um eine Kappsäge, ein Nivelliergerät, drei Akkuschrauber, zwei Schlagschrauber und zwei Schlagbohrer von den Herstellern Bosch (blaue Serie) und Würth. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell